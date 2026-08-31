Haberler

Vali Usta'dan Yeni Adli Yıl Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, 2026-2027 adli yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, hukukun üstünlüğü ve adaletin toplum düzeni için temel olduğunu vurguladı. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda adalet sisteminin etkinliğinin artırılması ve yargıya güvenin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, 2026-2027 adli yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Usta, mesajında hukukun üstünlüğü ve adaletin toplum düzeni, huzur ve güvenin temel unsurları olduğunu belirtti.

"Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda, adalet sisteminin daha etkin ve hızlı bir yapıya kavuşması, vatandaşların adalete olan güveninin daha da güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını dile getiren Usta, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla görev yapan hakimlerimiz, cumhuriyet savcılarımız, avukatlarımız ve adliye personelimiz, hukukun üstünlüğünün ve adaletin tecellisinin sağlanması için büyük bir özveriyle görevlerini yerine getirmektedir. Yalova'mızda da adli hizmetlerin etkin ve nitelikli bir şekilde yürütülmesi, vatandaşlarımızın adalete erişiminin kolaylaştırılması ve kurumlarımız arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi için ilgili tüm kurumlarımızla uyum içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni adli yılın hukukun üstünlüğünün daha da güçlendiği, adalet duygusunun toplumumuzun her kesiminde daha güçlü şekilde karşılık bulduğu, yargıya duyulan güvenin pekiştiği ve adalet hizmetlerinin daha etkin şekilde sunulduğu bir dönem olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA
Girne'deki gemi faciasında kayıp sayısı 20'ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu

Gemi faciasında kayıp sayısı yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Telefon görüşmesinden dakikalar sonra kan aktı! 30 yaşındaki Eren kurtarılamadı

Telefon görüşmesi sonu oldu
Şeyma Subaşı düğünde sınırları zorladı! Transparan tarzıyla şaşırttı

Şeyma Subaşı düğünde sınırları zorladı! Transparan tarzıyla şaşırttı
Geri manevra can aldı! Korkunç kazada 88 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Geri manevra, 88 yaşındaki adamın sonu oldu
Camiye asılan uyarı yazısına bakın! Yorum bombardımanına tutuldu

Camiye asılan uyarı yazısına bakın! Yorum bombardımanına tutuldu
400 erkekle beraber olup hamile kalan kadın, bebeğini kucağına aldı

Kucağındaki bebeğin babasının kim olduğunu bilmiyor

Ünlü oyuncudan yıldız futbolcuya şok suçlama: Benden cinsel videolar istedi, çok seksisin

Kendisine ahlaksız teklifte bulunan milli futbolcuyu ifşaladı
Hepsini tek gecede telef etti! Kurt değil

Hepsini tek gecede telef etti! Kurt değil