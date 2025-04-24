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Yalova Üniversitesi Deprem Nedeniyle Eğitimleri Çevrimiçi Yapacak

Yalova Üniversitesi Deprem Nedeniyle Eğitimleri Çevrimiçi Yapacak
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Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Yalova Üniversitesi, 24 Nisan 2025'te eğitim-öğretimin çevrimiçi olarak gerçekleştirileceğini açıkladı. Ayrıca, 10 yaş altı çocuğu bulunan, engelli ve hamile personel bir gün idari izinli sayılacak.

(YALOVA) - Yalova Üniversitesi Rektörlüğü, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitim-öğretimin bugün çevrim içi yapılacağını bildirdi.

Rektörlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yalova Üniversitesi'nde 24 Nisan 2025 Perşembe günü eğitim-öğretim faaliyetleri çevrim içi (online) olarak yürütülecektir. Ayrıca, 10 yaş altı çocuğu bulunan, engelli ve hamile personelimiz, ilgili tarih için bir (1) gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Tüm öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize önemle duyurulur." denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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