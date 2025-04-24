Yalova Üniversitesi Deprem Nedeniyle Eğitimleri Çevrimiçi Yapacak

(YALOVA) - Yalova Üniversitesi Rektörlüğü, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitim-öğretimin bugün çevrim içi yapılacağını bildirdi.

Rektörlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yalova Üniversitesi'nde 24 Nisan 2025 Perşembe günü eğitim-öğretim faaliyetleri çevrim içi (online) olarak yürütülecektir. Ayrıca, 10 yaş altı çocuğu bulunan, engelli ve hamile personelimiz, ilgili tarih için bir (1) gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Tüm öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize önemle duyurulur." denildi.