Haberler

Yalova'da sahte polis ve savcı dolandırıcılığı: 4 gözaltı, 1 tutuklama

Yalova'da sahte polis ve savcı dolandırıcılığı: 4 gözaltı, 1 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova merkezli dolandırıcılık soruşturmasında, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 4,5 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve dövizi elden teslim alan 4 şüpheli Şanlıurfa'da yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen para ve ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.

Yalova merkezli dolandırıcılık soruşturması kapsamında yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan ve toplam değeri 4,5 milyon lira olan ziynet eşyaları ile dövizi elden teslim alarak dolandırıcılık yapan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin çalışmaları sonucu 4 şüpheli Şanlıurfa'da yakalandı.

Yalova'ya getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen para ve ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA
Bakan Tekin'den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek

Bakan Tekin'den 81 ile talimat! Okullarda yeni dönem başlıyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aile faciası: Lösemi hastası oğlunu öldürüp, canına kıydı

Aile faciası! Hasta oğlunu öldürüp canına kıydı
Kerem Aktürkoğlu karşı karşıya kaçırdı! Fenerbahçe taraftarı isyan etti

Fener taraftarını isyan ettiren pozisyon!
Süper Lig yıldızı ve eşi ölümden döndü: 6 aylık bebekleri de yanlarındaydı

Feci kaza! Süper Lig yıldızı ve ailesi ölümden döndü
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ağustos'ta tarihi bir konuşma yapacak

"Cumhuriyet tarihinin en önemli konuşmalarından birini yapacak"
Türkiye'nin hamleleri sonrası İsrail'den savaş sözleri: Çatışma riski artıyor

Türkiye'nin hamleleri sonrası savaş sözleri: Çatışma riski artıyor
Sosyal medya fenomeni canlı yayında canına kıydı

Sosyal medya fenomeni takipçilerinin gözü önünde canına kıydı!

Kolombiya, Golan Tepeleri'ndeki İsrail egemenliğini tanıdı

Skandal karar! Latin Amerika ülkesinden alçak İsrail hamlesi