Yalova'da sahte polis ve savcı dolandırıcılığı: 4 gözaltı, 1 tutuklama
Yalova merkezli dolandırıcılık soruşturmasında, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 4,5 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve dövizi elden teslim alan 4 şüpheli Şanlıurfa'da yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen para ve ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.
Yalova merkezli dolandırıcılık soruşturması kapsamında yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan ve toplam değeri 4,5 milyon lira olan ziynet eşyaları ile dövizi elden teslim alarak dolandırıcılık yapan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin çalışmaları sonucu 4 şüpheli Şanlıurfa'da yakalandı.
Yalova'ya getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Ele geçirilen para ve ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.