Yalova'da şalvar ve kuşak giyen öğrenciler, davul çalarak sahur geleneğini yaşatıyor

Yalova Güzel Sanatlar Lisesi, ramazan davulculuğu geleneğini yaşatmak için gönüllü öğrenciler yetiştiriyor. Öğrenciler, sahur vaktinde vatandaşları uyandırmak için özel eğitim alıyor ve kültürel bir mirası yaşatıyor.

YALOVA Güzel Sanatlar Lisesi yönetimi, ramazan davulculuğu geleneğini yaşatmak için gönüllü olan öğrencileri özel olarak yetiştiriyor. Bir ay boyunca mani söyleyip davul çalma eğitimi alan iki öğrenci, cepken, şalvar ve kuşak giyip, okulun da bulunduğu Safran köyünde vatandaşları sahura kaldırıyor.

Yalova Güzel Sanatlar Lisesi'nde, ramazan davulculuğu geleneğinin yaşatılmasına katkı sağlamak amacıyla gönüllü öğrenciler yetiştiriliyor. 4 yıldır devam eden proje kapsamında, gönüllü öğrenciler sahur vakti vatandaşları uyandırmaları için özel olarak yetiştiriliyor. Bir ay boyunca mani söyleyip davul çalma eğitimi alan iki öğrenci, ramazan ayı boyunca okulun bulunduğu Safran köyünde vatandaşları sahura kaldırıyor. Cepken, şalvar ve kuşak giyerek köy sokaklarını dolaşan öğrenciler, söyledikleri maniler ve çaldıkları davullarla hem kültürel bir geleneği yaşatıyor hem de köyde birlik ve dayanışma ortamına katkı sağlıyor. Proje sayesinde bazı vatandaşlar da köy kahvesinde buluşarak birlikte sahur yapma alışkanlığını sürdürüyor.

'GELENEĞİMİZİ YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Ramazan geleneklerini yaşatmayı hedeflediklerini ifade eden Yalova Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Haydar Kılıç, "Son 4 yıldır ramazan ayının manevi iklimini yaşatmak ve değerlerimizle çocuklarımızı buluşturmak adına Safran köyü halkımızla mani söyleyip, davul çalarak geleneğimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Bunu yaşamak ve yaşatmaktan mutluluk duyuyoruz. Okulumuzun Türk halk müziği ile ilgili alan öğretmenlerimiz bu gelenekle ilgili daha önceki yapılan çalışmaları aktararak, bu konuyla ilgili yazılan manileri ezberleterek, bu çalışma sürecini gerçekleştirdi. Çocuklarımız da çabuk bir şekilde öğrendiler" dedi.

'TEORİK VE PRATİK DERSLER ALDIM'

Ramazan ayı için eğitim alan 12'nci sınıf öğrencisi Mehmet Emin Küpeli de "Bizler geleneğimizi yaşatmak adına okulumuzda böyle çalışmalar yapıyoruz. Bu sene yine ramazan ayı dolayısıyla bir çalışma gerçekleştirdik. Başında, ortasında ve sonunda, sahur vaktinde burada olacağız. Bu manilere hazırlanmak için de teorik ve pratik dersler aldım. Şimdi de naçizane söylemeye çalışıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
