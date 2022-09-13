Yalova gündem haberi | Yalova'da ciple tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Yalova gündem haberine göre Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, ciple tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, ciple tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. İstanbul- İzmir Otoyolu Çiftlikköy ilçesi Laledere mevkisinde, A.Ç. (24) idaresindeki 16 ASM 36 plakalı cip ile N.Y. (26) yönetimindeki tır çarpıştı. Kazada, sürücü A.Ç. ile yolcu olarak bulunan R.F.A. (79) ve A.F.A. (33) araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tır sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazada kullanılmaz hale gelen cip, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Fikret Mazı Çiftlikköy İstanbul Yalova İzmir Güncel Haberler

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