Yalova'da zıpkınla balık avlamak için girdiği denizde kaybolan kişinin cesedi bulundu - Haberler

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Yalova'da zıpkınla balık avlamak için girdiği denizde kaybolan kişinin cesedi bulundu

AA - Güven Kaya - Güncel
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Yalova'da zıpkınla balık avlamak için girdiği denizde kaybolan kişinin cesedi bulundu

Yalova'nın Altınova ilçesinde zıpkınla balık avlamak için girdiği denizde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.

Yalova'nın Altınova ilçesinde zıpkınla balık avlamak için girdiği denizde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, 3 Temmuz'da evinden ayrılan ve arama çalışmaları devam eden Cahit Turan'ın cesedi, Tavşanlı bölgesinde bir tersanenin havuzunun yakınında bulundu.

Turhan'ın cenazesi Yalova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Altınova ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Cahit Turhan (42), 3 Temmuz'da zıpkınla balık avlamak için evinden ayrılmış, bir süre sonra haber alamayan ailesi durumu polise bildirmişti.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Hersek Sahili'ne gelerek denize girdiğini tespit ettiği Turhan için arama çalışması başlatmıştı.

Deniz Limanı Şube Müdürlüğü dalgıçları ile Sahil Güvenlik ve deniz polisi, helikopter destekli aramalar gerçekleştirmişti.

AA / Güven Kaya - Güncel

Cahit Turan Yalova Güncel Haberler

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