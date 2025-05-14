Yalova'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi hafif yaralandı. Olayda 4 araç karıştı ve karayolu bir süre trafiğe kapandı.
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi hafif yaralandı.
Yalova-İzmit kara yolu Topçular mevkide Yalova istikametine giden 77 ABH 918, 77 ACH 020 ve 77 ABM 795 plakalı otomobiller ile 35 V 5190 plakalı minibüs kaza yaptı.
Kazada hafif yaralanan 5 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan karayolu araçların çekilmesiyle yeniden açıldı.
Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel