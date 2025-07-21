Yalova'da Zabıta, Parkta Yere Attığı Çekirdek Kabuklarını Temizleten 4 Kişiyi Uyardı

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Yalova'da zabıta ekipleri, parkta çekirdek yiyip yere atan 4 kişiye müdahale ederek, kabukları temizlettirdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

YALOVA'da zabıta ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini izlerken tespit ettikleri 4 kişiye, parkta yiyip yere attıkları çekirdek kabuklarını temizletti. O anlar, parkın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazım Karabekir Mahallesi Yonca Sokak'taki parkta dün akşam oturan 4 kişinin, yedikleri çekirdeklerin kabuklarını yere attığını güvenlik kameralarında tespit eden zabıta ekipleri, parka gitti. Bankta oturup çekirdek yiyen 4 kişiyi uyaran zabıta ekibi, kabukları temizlemelerini istedi. Zabıta gözetiminde çekirdek kabuklarını temizleyen kişiler, daha sonra bölgeden ayrıldı. O anlar ise parkın güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Zehra BAYKAL Kamera: YALOVA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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