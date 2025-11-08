Yalova'da Yaya Geçidinde Feci Kaza: 86 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
Yalova'da yolun karşısına geçmeye çalışan 86 yaşındaki S.Ö., yeşil ışık yandığında hareket eden beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Ziya Taşkent Caddesi'nde meydana geldi. S.Ö. isimli kadın, yolun karşısına geçmek üzere yaya geçidinden geçmek istedi. Bu sırada, iddiaya göre sürücülere yeşil ışık yanması ile 16 BBC 24 plakalı beton mikserinin sürücüsü Y.D. (28) hareket edince yaşlı kadın, beton mikserin altında kaldı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde S.Ö.'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından S.Ö.'nün cansız bedeni, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Y.D. ifade işlemleri için emniyete götürüldü.