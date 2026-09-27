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Yalova'da vincin bağı kopunca demirler sürücünün üzerine düştü, sürücü kurtarılamadı

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Yalova'da bir firmanın bahçesine kamyonla gelen sürücünün taşıdığı demirler vinçle indirilirken vincin bağlarından biri koptu. Demirler sürücünün üzerine düştü; ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Yalova'da vinçle kamyondan indirilen demirlerin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Merkez İsmetpaşa Mahallesi Girne Caddesi'nde yapı ve inşaat malzemeleri satan firmanın bahçesine kendisine ait kamyonla gelen Elmas Huysal'ın (39) taşıdığı demirlerin vinç yardımıyla indirilmesine başlandı.

İndirme işlemi sırasında vincin bağlarından birinin kopması sonucu demirler, Huysal'ın üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Huysal, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Huysal, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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