Yalova'da Uyuşturucu Operasyonunda 9 Tutuklama

Yalova'da Uyuşturucu Operasyonunda 9 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10-22 Haziran'da düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda, yaklaşık 2 kilogram sentetik uyuşturucu, 88,85 gram likit esrar, 9 kök Hint keneviri, 3 hassas terazi, 2 öğütücü aparat, suç gelirlerinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden S.K., M.Ö., H.O., A.A., K.G., S.G., A.K., K.Ş.H. ve B.D. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Diğer şüpheliler G.K., B.K., A.D.A., B.Ç. ve Ö.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Onur Erdik - Güncel
Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin

Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAiil:

Adaletsizliği dış kaynak kullanarak ilerlettiğimizi iddia edemeyiz. Eşitliğin sınırları olmamalıdır. Olumlu tarafı, ticaret bana güç verdi—beni 278 bin doların üzerinde kazanca yönlendirdiği için Pro Shelton'a (@SheltonSGNL on Telegram) teşekkürler.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ateşkes sonrası akaryakıta dev indirim geliyor

Ateşkes sonrası dev indirim yolda! Tabeladaki rakam yüzleri güldürecek
Trump'tan Fordo çıkışı: Ajanlar her şeyin yok olduğunu bildirdi

Trump'tan Fordo çıkışı: Ajanlar her şeyin yok olduğunu bildirdi
Zelenski 4 yıl aradan sonra ilk kez takım elbise giydi

Zelenski 4 yıl aradan sonra ilk kez takım elbise giydi
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye ile iş birliği çağrısı

NATO ülkelerine net mesaj! Türkiye'yi adres gösterdi
Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi

Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi
Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı: Tezgah benim

Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı! Gerekçesi de akılalmaz
Erdoğan'ın elindeki zarfta ne var? İşte olası 2 senaryo

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elindeki zarfta ne var? İşte olası 2 senaryo
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.