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Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

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Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Yalova'nın Altınova ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Yalova'nın Altınova ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Altınova'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik sürdürülen istihbari çalışmalar sonucunda H.A. gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde 7,40 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçiren ekipler, genişlettikleri araştırma sonucu H.A.'nın Çavuşunçiftliği köyünde A.D. ve M.E.B. ile birlikte ikamet ettiği evde de arama yaptı.

Aramada 112 gram bonzai uyuşturucu maddesi ve bir adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçiren ekipler, A.D. ve M.E.B'yi de gözaltına aldı.

Şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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