Üye Girişi
Haberler
Beşiktaş Belediye Meclisi başkan vekili seçimleri için toplanacak

İstanbul Valiliği'nden Beşiktaş belediyesi kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li başkandan 'Erdoğan' pankartı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li başkandan sürpriz adım
Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım Litvanya'dan geldi

Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım o ülkeden geldi
Katliamları böyle savunmuş! Biden Netanyahu ile girdiği diyaloğu anlattı

Biden Netanyahu ile girdiği diyaloğu anlattı! Katliamları böyle savunmuş

Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da yapılan narkotik operasyonunda, bir evin bahçesinde 9 kilo 730 gram sentetik uyuşturucu bulundu. İki şüpheli gözaltına alındı ve adli mercilere sevk edilecek.

Yalova'da bir evin bahçesinde 9 kilo 730 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde nakli, sevkiyatı ve ticareti yapan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda yürütülen operasyonda şüpheliler C.Ö. ve A.Ö. gözaltına alındı, ikametlerinde arama yapıldı.

Narkotik dedektör köpeği "Zeytin" ile yapılan aramalarda, şüphelilere ait bir evin bahçesinde üstü sac ile kapatılmış torbada 9 kilo 730 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
img

Türkiye'de örneği yok! Gören şaşkına dönüyor
img

Ateşkesten sonra da İsrail'i hedef aldılar
img

Tartışmalar bitmiyor! İşte Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yabancı VAR devreye girmedi: İşte Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon

Tartışmalar bitmiyor! İşte Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta ikinci gol geldi

Kıran kırana maçta gol geldi! Tempo bir an olsun düşmüyor
Togg'un 2025 model fiyatları belli oldu

Togg'un 2025 model fiyatları belli oldu
Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL

Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen paylaşım
Şam'da ikinci el eşya satış yasağı kalktı! Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi

Suriye'de bir yasak daha kalktı! Vatandaşlar ucuzluğa inanamadı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.