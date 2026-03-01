Yalova merkezli uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
Yalova merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler, haplar ve silahlar ele geçirildi.
Yalova merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Polis ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından Yalova ve İstanbul'da düzenlediği operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Operasyonda 242,75 gram çeşitli türlerde uyuşturucu ve uyarıcı madde, 64 uyuşturucu hap, hassas terazi, tabanca, şarjör ve 39 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız