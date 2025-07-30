Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
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Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, ticari taksi ile uyuşturucu taşıyan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda 41 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yalova'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.İ.K, B.T. ve K.A'nın ticari taksi ile Çınarcık ilçesine uyuşturucu madde götüreceği bilgisine ulaştı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Koru beldesinde durdurulan araçta yapılan aramada 41 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.İ.K. ve K.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, B.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Murat Şener - Güncel
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