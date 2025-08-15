Yalova'da Üç Ayrı Noktada Yangın

YALOVA'nın Çınarcık ve Çiftlikköy ilçelerinde 3 ayrı noktada çıkan yangınlar itfaiye, TOMA ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yalova merkeze bağlı Kazımiye ve Gacık köyleri arasında ayrıca Çınarcık ilçesinin Kocadere ve Çiftlikköy ilçesinde yangın çıktı. İhbar üzerine bu bölgelere çok sayıda itfaiye, AFAD, TOMA, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangınlar rüzgarın da etkisiyle hızla yayılırken, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Kazımiye ve Gacık köyleri arasında çıkan yangında bir sera ve büyükbaş hayvanların bulunduğu ahır kullanılamaz hale gelirken, hayvanlar yangında herhangi bir zarar görmedi.

Yangınlara müdahale sırasında AFAD İl Müdürlüğü'ne bağlı 4 araç ve 10 personel ile Emniyet Müdürlüğü'nden 2 adet TOMA ve iş makineleriyle de destek sağlandı. Yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamera: YALOVA/