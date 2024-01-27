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Yalova'da Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde İtir Hasadı Başladı

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Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde yetiştirilen ıtır bitkisinin hasadı başladı. Bitkinin yağı, AR-GE merkezinde su buharı distilasyon ünitesinde çıkarılıyor ve daha sonra kullanılmak üzere şişeleniyor. Bahçede yetiştirilen diğer tıbbi aromatik bitkilerden de çeşitli ürünler elde ediliyor.

Yalova'nın Altınova ilçesinde 40 dönüm alanda kurulu Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde yetiştirilen ıtır bitkisinin hasadına başlandı.

Kas ağrılarını azalttığı ve içerdiği bileşenler sayesinde depresyona da iyi geldiği bilinen, kozmetik sektöründe de kullanılan ıtır bitkisinin yağını çıkarmak için AR-GE merkezinde su buharı distilasyon ünitesinde yoğun mesai harcanıyor.

Bahçede hasadı yapılan ıtırlar, AR-GE laboratuvarına alınıyor. Burada su buharı distilasyon ünitesine alınan bitkilerin yağı çıkarılıyor. Su ile karışmayan uçucu organik sıvıların saflaştırılmasında kullanılan su buharı distilasyon ünitesinde elde edilen uçucu yağlar da daha sonra kullanılmak üzere şişeleniyor. Elde edilen ürünler, bahçenin içindeki satış mağazasında vatandaşlarla buluşturuluyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kurulan ve çalışmalarının Altınova Belediyesi tarafından yürütüldüğü Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi, 12 adadan oluşuyor.

Ekili 28 dönüm alanda tıbbi nane, oğul otu, aynısefa, tarhun, Japon nanesi, İzmir kekiği, İstanbul kekiği, lavanta, ada çayı, mabet ağacı, aronya, çemen, ıtır, çörek otu başta olmak üzere 350 civarında tıbbi aromatik bitki yetiştiriliyor.

Başta sağlık ve kozmetik sektörü olmak üzere birçok alanda kullanılan bitkilerin üretildiği bahçedeki AR-GE laboratuvarında geliştirilen çeşitlerden çay yapılıp, yağ çıkarılarak yeni ürünler elde ediliyor. Tropik bitkiler için kurulan serada da tropik bitkilerin adaptasyon süreçleri yakından takip ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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