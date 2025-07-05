Yalova'da tarım işletmesinde yangın! 2 itfaiyeci yaralandı

Yalova'da tarım işletmesinde yangın! 2 itfaiyeci yaralandı
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir tarım işletmesinin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında iki itfaiye eri yaralandı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde faaliyet gösteren tarım işletmesinin deposunda çıkan otomobil ve seraya sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde bulunan bir tarım işletmesinin deposunda henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın meydana geldi.

2 İTFAİYECİ YARALANDI

Kısa sürede büyüye yangın daha sonra bir otomobile sonrasında ise seraya sıçradı. Yangın bölgesine kısa sürede çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler alevleri kontrol altına aldıktan sonra soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangına müdahale eden 1 itfaiye amiri eli kesilerek yaralandı. 1 itfaiye eri ise dumandan etkilendi. Yaralılara olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

Kaynak: AA / Onur Erdik - Güncel
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