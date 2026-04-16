Yalova'da barınakta köpek ölümleri iddiası üzerine soruşturma başlatıldı
Yalova Belediyesi Sokak Hayvanları Yaşam Merkezi'nde yaşandığı iddia edilen köpek ölümleri üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Sosyal medya paylaşımları ve hayvanseverlerin suç duyuruları sonrası İl Jandarma Komutanlığı olay yeri incelemesi yaptı.
Soruşturma çerçevesinde savcılık talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı olay yeri inceleme ekipleri barınakta çalışma yaptı.
Barınaktaki hayvan ölümleri iddiasının detaylı şekilde araştırıldığı belirtildi.
Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız