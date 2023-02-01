Yalova'da Sinan Ateş'in adının bir sokağa verilmesi önerisi 2 partinin oylarıyla reddedildi

Yalova Belediye Meclisi'nde CHP grubunun Ankara'da suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in adının bir sokağa verilmesi önerisi, AK Parti ve MHP'lilerin oylarıyla reddedildi.

Yalova Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısında, CHP grubu, Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in isminin bir sokağa verilmesi için önerge sundu. Önergenin görüşülmesi teklifi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.

"GÜNDEME ALAMADIK, HAYIRLISI OLSUN"

Önergenin görüşülmesine ret oyu veren ve oturumu yöneten AK Partili belediye başkan vekili Mustafa Tutuk'un "Gündeme alamadık, hayırlısı olsun" sözleri ise dikkat çekti.

GEÇİCİ BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

Yalova Belediyesi, CHP'li Belediye Başkanı Vefa Salman'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından 2020 yılında belediye meclisinde ilk iki turda sonuçlanmayan seçimde, üçüncü turda 17 oy alan AK Partili meclis üyesi Mustafa Tutuk Yalova'nın geçici belediye başkanı seçilmişti.