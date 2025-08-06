Yalova'da Servis Minibüsüyle Çöp Kamyonu Çarpıştı: 3 Yaralı

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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde meydana gelen kazada, çöp kamyonu ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

YALOVA'nın Çiftlikköy ilçesinde, servis minibüsünün çöp kamyonuyla çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Taşköprü beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, sol şeritte ilerleyen çöp kamyonuna, süratle gelen servis minibüsü çarptı. Kazada, çöp kamyonunda bulunan 2 kişi ile servis minibüsünün şoförü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber: Zehra BAYKAL-Kamera: ÇİFTLİKKÖY (Yalova),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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