Yalova'da şehir merkezine ayı indi

YALOVA - Yalova'da şehir merkezine gece yarısı inen ayı bölgeden aracıyla geçen vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Vatandaşın bir süre aracıyla takip ettiği ayı bir süre sonra gözden kayboldu.

Yalova kent merkezi Bayraktepe Radar Caddesi bölgesinde aracıyla yolda giden bir vatandaş yolda ayı ile karşılaştı. Büyük şaşkınlık yaşayan vatandaş bir süre ayıyı aracıyla takip etti. Araçtan hızlı bir şekilde koşarak kaçmaya başlayan ayı bir süre sonra gözden kayboldu. Vatandaş bu anları ise cep telefonuyla kameraya kaydetti. Öte yandan vatandaşın ayıyı aracıyla takibi anları güvenlik kameralarına da yansıdı.