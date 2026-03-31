Yalova merkezli operasyonda sahte psikoteknik raporu düzenledikleri iddiasıyla 29 şüpheli yakalandı

Yalova merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda, sahte psikoteknik raporu düzenledikleri iddia edilen 29 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında doktorların da bulunduğu zanlılar, dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtecilik suçlamaları ile karşı karşıya.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte psikoteknik raporu düzenlediği iddiasıyla 29 şüphelinin yakalanması için Yalova merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aralarında raporları düzenleyen doktorların da bulunduğu şüphelilerin, iş yerleri için 5 yılda bir yenilenmesi gereken ve ehliyeti geri alınanların tekrar ehliyet alabilmeleri için gerekli olan psikoteknik raporunun sahtesini düzenledikleri ileri sürüldü.

"Çıkar amaçlı suç örgütü kurma", "kamu zararına nitelikli dolandırıcılık", "resmi evrakta sahtecilik" ve "rüşvet" suçlamalarının yöneltildiği şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor."

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız
