Yalova'da sağanakta 103 ihbar alındı, Teşvikiye'de 28 kişi tahliye edildi

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Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, kent genelinde etkili olan sağanağa ilişkin açıklamada bulundu.

Usta, Yalova Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Merkez Yerleşkesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, sağanak nedeniyle 95 su baskını, 5 dere taşkını ve 3 toprak kayması olmak üzere 103 ihbar alındığını söyledi.

Çınarcık'ın Teşvikiye beldesinde 28 kişinin güvenli bölgeye tahliye edildiğini belirten Usta, dünden bu yana etkili olan yağışların ardından tüm kurumların koordinasyon içinde hareket ettiğini kaydetti.

Usta, ekim ayında Yalova'da metrekareye düşen ortalama yağış miktarının 82,4 kilogram olduğunu bildirerek, "Bugün saat 06.00 itibarıyla aldığımız verilere göre bir günde Yalova'ya metrekareye 84 kilogram yağış düştü. Öğleden sonra verileri alsak 90 kilograma tekabül edeceğini düşünüyoruz." dedi.

Yağışların pazar günü etkisini kaybetmesinin beklendiğini vurgulayan Usta, Delmece Yaylası civarında mahsur kaldığı bildirilen 3 kişinin de güvenli şekilde tahliyesi için ekiplerin görevlendirildiğini anlattı.

Usta, kent genelinde 457 personel ve 164 iş makinesiyle çalışma yürütüldüğünü belirterek, "AFAD, İl Özel İdaresi, belediyeler, Karayolları, jandarma, emniyet ve ilgili kurumların ekipleri sahada görev yapıyor. Tedbir amacıyla Esenköy çıkışında Armutlu istikametindeki Altınvadi Köprüsü ulaşıma kapatıldı." bilgisini verdi.

Esenköy'de taşkın nedeniyle 5 trafonun enerjisinin kesildiğini aktaran Usta, su seviyesinin normale dönmesinin ardından yeniden enerji verilmesi için çalışmaların başlatılacağını ifade etti.

Vali Usta, sel ve su baskınlarından etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarına da başlandığını, sahadaki çalışmaların yakından takip edildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA