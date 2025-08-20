Yalova'da Roma Dönemine Ait Mezar Taşı Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova İl Jandarma Komutanlığı, tarihi eser niteliği taşıyan bir mezar taşını satmaya çalışan bir şüpheliyi takibe aldı. Düzenlenen operasyon sonucunda, insan figürlü mezar taşı ele geçirildi. Eser, incelenmek üzere Yalova Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu belirlenen bir mezar taşı ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu İ.A. adlı şüphelinin, tarihi eser niteliği taşıyan bir mezar taşını satmaya çalıştığını tespit etti. Ekipler, şüpheliyle irtibata geçerek Çınarcık ilçesinde operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüpheli İ.A'nın toprağa gömerek gizlediği insan figürlü mezar taşı bulundu. Ele geçirilen eser, incelenmek üzere Yalova Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Müze uzmanlarınca yapılan ilk incelemede, mezar taşının yaklaşık 1900 yıl öncesine ve Roma dönemine ait olduğu belirlendi.

Şüpheli İ.A, gözaltına alınarak, hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Murat Şener - Güncel
Kenan Yıldız'ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır

Kenan'ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aleyna Tilki'nin klip tarzı Tarzan'ın eşi Jane'e benzetildi

Doğanın kalbinde çekildi, herkes aynı yorumu yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.