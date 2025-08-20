Yalova'da Roma Dönemine Ait Mezar Taşı Ele Geçirildi

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu belirlenen bir mezar taşı ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu İ.A. adlı şüphelinin, tarihi eser niteliği taşıyan bir mezar taşını satmaya çalıştığını tespit etti. Ekipler, şüpheliyle irtibata geçerek Çınarcık ilçesinde operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüpheli İ.A'nın toprağa gömerek gizlediği insan figürlü mezar taşı bulundu. Ele geçirilen eser, incelenmek üzere Yalova Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Müze uzmanlarınca yapılan ilk incelemede, mezar taşının yaklaşık 1900 yıl öncesine ve Roma dönemine ait olduğu belirlendi.

Şüpheli İ.A, gözaltına alınarak, hakkında adli işlem başlatıldı.