Yalova'da Radar Denetimlerinde 849 Sürücüye Cezai İşlem

Yalova'da Radar Denetimlerinde 849 Sürücüye Cezai İşlem
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Yalova'da mayıs ayı boyunca yapılan radar destekli hız denetimlerinde, hız sınırını aşan 849 araç sürücüsüne toplam 2 milyon 607 bin 828 TL para cezası kesildi.

YALOVA'da polis ekiplerinin mayıs ayı boyunca gerçekleştirdiği radar destekli denetimlerde, hız sınırını aşan 849 araç sürücüsüne toplam 2 milyon 607 bin 828 TL para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde trafik güvenliğini artırmak ve kazaları en aza indirmek amacıyla mayıs ayı boyunca radar destekli hız denetimleri yaptı. Radar cihazlarıyla yapılan kontrollerde, hız sınırlarını ihlal ettiği tespit edilen 849 araç sürücüsüne idari işlem uygulanırken, toplam 2 milyon 607 bin 828 TL para cezası kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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