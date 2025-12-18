Haberler

Yalova'da park edilirken yanan minibüs ile 3 araç zarar gördü

Yalova'da park edilirken yanan minibüs ile 3 araç zarar gördü
Güncelleme:
Yalova'nın Fevzi Çakmak Mahallesi'nde park halindeki bir minibüs, elektrik aksamından kaynaklandığı düşünülen bir yangın çıkardı. Yangın, sürücünün yangın tüpü ile müdahalesine rağmen kontrol altına alınamadı ve 3 başka araca da hasar verdi.

Yalova'da park edildiği sırada yanmaya başlayan minibüs ile yakınında bulunan 3 araçta hasar meydana geldi.

Fevzi Çakmak Mahallesi Çınarlı Cami Sokağı'nda sürücüsünün park etmek istediği 34 CPM 312 plakalı minibüste, elektrik aksamından kaynaklandığı düşünülen yangın çıktı.

Yangını çevredeki vatandaşlarla söndürmeye çalışan sürücünün araçta bulunan yangın tüpüyle yaptığı müdahale yetersiz kalınca alevler kısa sürede minibüsü sardı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında alevlerin etkisiyle minibüsün ön ve arkasındaki 3 araçta hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
