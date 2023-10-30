Yalova'nın Armutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 2 kişi ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Yalova'da Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 2 Kişi Ağır Yaralandı

Yalova'nın Armutlu ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü kazanın ardından olay yerinden kaçtı.

İhlas Armutlu Tatil Köyü istikametinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 77 AAN 671 plakalı otomobil, karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklette bulunan M.A.Ö. (19) ve O.Y. (22) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla ilçe devlet hastanesine ardından da Yalova Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Olay yerinden kaçtığı öğrenilen otomobil sürücüsünü yakalama çalışmaları sürüyor.