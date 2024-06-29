Yalova'da oto lastik dükkanında yangın çıktı
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bulunan bir oto lastik dükkanında çıkan yangın sonucunda dükkan ve içindeki malzemeler kullanılamaz hale geldi.
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yangın çıkan oto lastik dükkanı, kullanılamaz hale geldi.
Taşköprü beldesindeki oto lastik dükkanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Çiftlikköy Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangında, dükkan ve içindeki malzemeler kullanılamaz hale geldi.