Yalova'da Otelde Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
Yalova'nın Termal ilçesinde bulunan bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın, otelin makine dairesinde başladı ve diğer katlara sıçradı. Otelde personel dışında kimsenin olmadığı belirtildi.
Yalova'nın Termal ilçesinde otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gökçedere Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan 5 katlı otelin makine dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen ve diğer katlara sıçrayan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın nedeniyle otelde hasar oluştu.
Çıkış nedeni araştırılan yangın sırasında otelde konaklayanların olmadığı ve sadece personelin tahliye edildiği belirtildi.
