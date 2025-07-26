Yalova'da Ormanlara Girişler Yasaklandı

Yalova'da Ormanlara Girişler Yasaklandı
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Yalova Valiliği, orman yangınlarını önlemek amacıyla orman alanlarına girişleri 25 Temmuz 2025 tarihine kadar yasakladı. Piknik alanlarında ateşli etkinlikler ve bitki örtüsü yakımı da yasaklandı.

YALOVA Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 2'nci bir emre kadar ormanlara girişler yasaklandı.

Yalova Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Yalova İli Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonu'nun orman yangınlarını önleme amacıyla bazı kararlar aldığı belirtildi. 25 Temmuz 2025 tarihinden geçerli ikinci bir emre kadar orman alanı içerisinde resmi tescilli orman parkları, tabiat parkları, piknik-mesire alanları, gerçek veya tüzel kişi işletmelerindeki kır lokantalarında ateşli piknik yapmanın yasaklandığı belirtildi.

Yapılan yazılı açıklamada, "Yalova ili mülki sınırları içinde orman bitişiği, orman içi ve ormanla ilişiği olmayan mahalleler de dahil olmak üzere tüm mahallerde anız, bağ- bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklandı. 25 Temmuz 2025 tarihinden geçerli ikinci bir emre kadar Yalova ili sınırları içerisinde ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 6831 Sayılı Orman Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa göre adli ve/veya idari işlem yapılmasına karar verildi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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