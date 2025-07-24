Yalova'da Orman Yangını Büyümeden Söndürüldü

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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, Teşvikiye beldesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, zamanında müdahale ile büyümeden söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına zamanında müdahale eden ekipler, büyümeden söndürdü.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Murat Şener - Güncel
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