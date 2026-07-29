Yalova’da orman yangını (2)
4 HELİKOPTERLE MÜDAHALE EDİLİYORYalova’nın Armutlu ilçesi Tersane mevkisinde, saat 14.30 sıralarında çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor.
4 HELİKOPTERLE MÜDAHALE EDİLİYOR
Yalova'nın Armutlu ilçesi Tersane mevkisinde, saat 14.30 sıralarında çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Çalışmalara 4 helikopter, 25 arazöz, 5 su tankeri, 10 iş ve hizmet aracı ile 189 personel katılıyor.
Kazım BULUT-Zehra BAYKAL YILDIZ/ARMUTLU, (Yalova),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı