Yalova’da orman yangını (2)

4 HELİKOPTERLE MÜDAHALE EDİLİYOR

Yalova'nın Armutlu ilçesi Tersane mevkisinde, saat 14.30 sıralarında çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Çalışmalara 4 helikopter, 25 arazöz, 5 su tankeri, 10 iş ve hizmet aracı ile 189 personel katılıyor.

Kazım BULUT-Zehra BAYKAL YILDIZ/ARMUTLU, (Yalova),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı