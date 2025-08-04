Yalova'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Yalova'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, tıra çarpan motosikletin sürücüsü Alperen Altın (22) ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde tıra çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alperen Altın (22) idaresindeki 77 ADV 994 plakalı motosiklet, Yalova-İzmit kara yolunda aynı istikamette giden tıra arkadan çarptı.

Kazada ağır yaralanan Altın, ambulansla kaldırıldığı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
Rakam öyle böyle değil! Barış Alper Yılmaz'a dev teklif

Güle güle Barış Alper! Yeni takımına hayırlı olsun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jose Mourinho: Aslında bizim şampiyon olmamız gerekiyordu

Birincinin değişmesini istedi: Bizim şampiyon olmamız gerekiyordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.