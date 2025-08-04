Yalova'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, tıra çarpan motosikletin sürücüsü Alperen Altın (22) ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Tır sürücüsü gözaltına alındı.
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde tıra çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alperen Altın (22) idaresindeki 77 ADV 994 plakalı motosiklet, Yalova-İzmit kara yolunda aynı istikamette giden tıra arkadan çarptı.
Kazada ağır yaralanan Altın, ambulansla kaldırıldığı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tır sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel