Yalova'da Motosiklet Kazası: Alperen Altın Hayatını Kaybetti

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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde motosikleti ile tıra çarparak ağır yaralanan 22 yaşındaki Alperen Altın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi, yakınları tarafından defnedildi.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde motosikleti ile tıra çarptıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Alperen Altın'ın cenazesi toprağa verildi.

Yalova-İzmit karayolu Çiftlikköy ilçesi üst geçit mevkiinde dün motosikletiyle tıra çarpması sonucu yaşamını yitiren 22 yaşındaki Altın'ın cenazesi, yakınları tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, törenin yapılacağı Kemerköprü Cami'ne getirildi.

Baba Hasan Altın, anne Dilek Altın ve ağabeyi Samet Altın burada taziyeleri kabul etti.

Alperen Altın'ın cenazesi kılınan namazın ardından Paşakent Mahallesindeki mezarlığa defnedildi.

Bu arada Altın'ın 3 Ağustos Pazar günü ağabeyi Samet Altın'ın Raif Dinçkök Kültür Merkezi'ndeki Yalova Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen nikaha katıldığı öğrenildi.

Olay

Yalova-İzmit karayolu Çiftlikköy ilçesi üst geçit mevkiinde Yalova istikametine ilerleyen Alperen Altın'ın kullandığı 77 ADV 994 plakalı motosiklet, önünde ilerleyen tırın sol arka köşesine çarpmış, ambulansla kaldırıldığı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
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