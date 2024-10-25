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Yalova'da Mantar Üreticisi Canan Cerit'in Ölümü

Yalova'da Mantar Üreticisi Canan Cerit'in Ölümü
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Yalova'da, mantar üreticisi Canan Cerit'in boğularak öldürüldüğü, yanında çalışan 3 kişinin şüpheli olarak tespit edildiği ve olayın soruşturmasının sürdüğü bildirildi. Cerit'in, sabah kahvaltısı bahanesiyle eve gelen şüpheliler tarafından öldürüldüğü ileri sürüldü.

YALOVA'da, boğularak öldürülen mantar üreticisi Canan Cerit'in (55), haftanın bazı günleri evinde çalışanları ile kahvaltı yaptığı, olay günü de şüphelilerin kahvaltı yapma bahanesiyle eve geldiği belirtildi.

Olay, 23 Ekim tarihinde sabah saatlerinde Çiftlikköy ilçesi Sultaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Mantar üretimi yapan iş kadını Canan Cerit'ten haber alamayan yakınları, polise haber verdi. İhbar üzerine kadının 4 katlı binanın 2'nci katındaki evine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekipler, Cerit'i yerde elleri ve ayakları arkadan halatla bağlanmış ve yüzüstü yatar halde buldu. Canan Cerit'in boğazında bağlı halde bir havlu bulunurken, ağzının da kapatılıp, boğularak öldürüldüğü belirlendi. Cerit'in yanında çalışan İran uyruklu 1'i kadın 3 kişi tarafından öldürülüp değerli eşya ve paraların çalındığı iddia edildi.

Canan Cerit'in haftanın bazı günlerinde, çalışanlarıyla evinde kahvaltı yaptıktan sonra iş yerine geçtiği ve olay günü de şüphelilerin eve kahvaltı yapma bahanesiyle geldiği belirtildi.

Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Canan Cerit'in cenazesi, dün Termal ilçesinde bulunan Gökçedere Merkez Nur Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Termal İlçe Mezarlığı'nda defnedildi.

Şüphelilerin İran'a kaçmış olabileceği değerlendirilirken, soruşturma sürüyor.

HABER: Zehra BAYKAL/YALOVA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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