Yalova'da deredeki su seviyesinin yükselmesiyle mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı

Yalova'da deredeki su seviyesinin yükselmesiyle mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı
Güncelleme:
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde deredeki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle dağlık alanda mahsur kalan 19 kişilik doğa yürüyüşü grubu, arama kurtarma ekiplerinin hızlı çalışmasıyla güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde deredeki su seviyesinin yükselmesi sonucu dağlık alanda mahsur kalan doğa yürüyüşü grubundaki 19 kişi, ekiplerin koordineli çalışmasıyla kurtarıldı.

İlçeye bağlı Teşvikiye mevkisinde 19 kişiden oluşan doğa yürüyüşü grubu, deredeki su seviyesinin yükselmesi sonucu dağlık alanda mahsur kaldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine 4 arama kurtarma personeli ile birlikte jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler tarafından yapılan ilk değerlendirme sonucunda, tahliyenin güvenli şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla Teşvikiye Belediyesine ait kepçeyle destek sağlandı.

Yapılan çalışmalar neticesinde mahsur kalan grup, bulundukları noktadan alınarak güvenli bölgeye tahliye edildi.

Kurtarılan vatandaşların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Murat Şener - Güncel
