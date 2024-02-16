Yalova'da Kundaklama Sonucu Apartman Dairesi Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde çıkan yangında bir apartman dairesi kullanılamaz hale geldi. Kundaklama sonucu çıkarıldığı iddia edilen yangını söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı. Dairenin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde çıkan yangında bir apartman dairesi kullanılamaz hale geldi.
Kocadere köyü Damla Sokağı'nda bir apartmanın 5'inci katındaki dairede yangın çıktığı ihbarı üzerine Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı.
Kundaklama sonucu çıkarıldığı iddia edilen yangını söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.
Dairenin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.