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Yalova'da kumar oynayanlara 51 bin 400 lira ceza

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Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan denetimlerde kumar oynandığı tespit edilen 2 işletmeyi kapattı ve 8 kişiye toplamda 51 bin 400 lira para cezası uyguladı.

Yalova'da kumar oynarken yakalanan 8 kişiye 51 bin 400 lira ceza uyguladı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında yaptığı denetimlerde 2 işletmede kumar oynandığını tespit etti.

İşletme sahiplerine "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem gerçekleştiren ekipler, burada kumar oynayan 8 kişiye de 51 bin 400 lira para cezası kesti.

Ekipler, ayrıca kumar oynandığı belirtilen işletmeleri geçici süreyle kapattı.

Kaynak: AA / Güncel

Yalova Emniyet Müdürlüğü Yalova Ceza Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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