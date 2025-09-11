Haberler

Yalova'da Kıyıya Vuran Ölü Yunus Üzüntü Yarattı

Yalova'da Kıyıya Vuran Ölü Yunus Üzüntü Yarattı
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi sahilinde yürüyüş yapanlar, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki ölü bir yunus buldu. Yunusun vücudunda yara izleri olduğu bildirildi.

YALOVA'nın Çiftlikköy ilçesi sahilinde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki ölü yunus kıyıya vurdu.

Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesindeki sahilde yürüyüş yapanlar, kıyıya vurmuş ölü bir yunus fark etti. İhbarla bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde yara izleri olan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yunus, bulunduğu yerden kaldırılıp belediye ekipleri tarafından götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
