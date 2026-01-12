Haberler

Yalova'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Yalova'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Güncelleme:
Yalova'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi. Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri, yolların açık kalması için yoğun şekilde çalışma yürütüyor.

Yalova'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edildiği Yalova'da, sabah saatlerinden itibaren sahil bölümünde karla karışık sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.

Yalova-Bursa karayolu Süpürgelik mevkisinde Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü 147. Şube Şefliği ekipleri, yolu açık tutmak için küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yapıyor.

İl Özel İdare karla mücadele ekipleri ise özellikle yüksek rakımlı köy yollarını açık tutabilmek ve buzlanmayı engellemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, AA muhabirine, ekiplerin sahada kar kürüme ve tuzlama çalışmalarına devam ettiğini belirterek, herhangi kapalı köy yolu olmadığını söyledi.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel


