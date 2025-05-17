Yalova'da Kamyon ile Minibüs Çarpıştı, 3 Yaralı

Yalova'da Kamyon ile Minibüs Çarpıştı, 3 Yaralı
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada minibüs sürücüsü ve iki yolcu hastaneye kaldırıldı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Yalova-Armutlu kara yoluna Koru beldesindeki Çalıca Kalıcı Konutları mevkisinde sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 34 LCL 626 plakalı minibüs ile 34 HOP 198 plakalı kamyon çarpıştı.

Kazada minibüs sürücüsü ve 2 yolcusu yaralandı.

Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları minibüsten çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Murat Şener - Güncel
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