Yalova'da Kamyon ile Minibüs Çarpıştı, 3 Yaralı
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada minibüs sürücüsü ve iki yolcu hastaneye kaldırıldı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Yalova-Armutlu kara yoluna Koru beldesindeki Çalıca Kalıcı Konutları mevkisinde sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 34 LCL 626 plakalı minibüs ile 34 HOP 198 plakalı kamyon çarpıştı.
Kazada minibüs sürücüsü ve 2 yolcusu yaralandı.
Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları minibüsten çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Murat Şener - Güncel