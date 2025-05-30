Yalova'da Kaçan Kurbanlık Koyun Trafiği Yerlerde Bıraktı

YALOVA'nın Çiftlikköy ilçesinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık koyun kara yoluna çıkınca trafik yavaşladı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yalova-İzmit kara yolu Çiftlikköy mevkisinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık koyun, Kocaeli yönüne giden araçların arasına girerek yol boyunca koştu. Sürücüler hayvana çarpmamak için yavaşlayarak ilerlerken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafiğin yavaşlamasına neden olan koyun, bir süre sonra vatandaşlar tarafından yakalanarak sahibine teslim edildi.