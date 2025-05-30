Yalova'da Kaçan Kurbanlık Koyun Trafiği Yerlerde Bıraktı

Yalova'da Kaçan Kurbanlık Koyun Trafiği Yerlerde Bıraktı
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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık koyun, yol üzerine çıkarak trafiğin yavaşlamasına neden oldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

YALOVA'nın Çiftlikköy ilçesinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık koyun kara yoluna çıkınca trafik yavaşladı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yalova-İzmit kara yolu Çiftlikköy mevkisinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık koyun, Kocaeli yönüne giden araçların arasına girerek yol boyunca koştu. Sürücüler hayvana çarpmamak için yavaşlayarak ilerlerken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafiğin yavaşlamasına neden olan koyun, bir süre sonra vatandaşlar tarafından yakalanarak sahibine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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