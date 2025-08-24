Yalova'da Kaçak Tütün Operasyonu: 1 Tutuklama

Güncelleme:
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yapılan kaçakçılık operasyonunda 1 kilo 150 gram bandrolsüz kaçak tütün ve çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi. 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede kaçak tütün ve sigara satışı yaptığı tespit edilen 2 kişinin ikamet ve araçlarında arama yaptı.

Operasyonda 1 kilo 150 gram bandrolsüz kaçak tütün, 84 bin 200 boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 21 bin 424 dolu makaron, 2000 boş sigara paketi, 109 paket kaçak sigara, 2 elektronik tütün doldurma makinesi, 1 kompresör, 2 fanlı tütün kurutma düzeneği, nem ölçer ve terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

M.A, adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, İ.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Onur Erdik - Güncel
