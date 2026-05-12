Çınarcık'ta teknenin motor bölümüne sıkışan kediler kurtarıldı
Çınarcık'ta bir balıkçı teknesinin motor bölümüne sıkışan kediler, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kurtarıldı. Tekne sahibi, motor kısmından gelen sesleri fark ederek durumu yetkililere bildirdi.
Taşliman Mahallesi'ndeki Balıkçı Barınağı Limanı'nda bir teknesi sahibi, motor kısmından gelen sesleri fark etti.
Motor bölümünü kontrol eden tekne sahibi, kedilerin mekanik aksam arasında sıkıştığını görünce durumu Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kedileri sıkıştıkları yerden kurtardı.
Kaynak: AA / Murat Şener