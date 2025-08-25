Yalova'da Husumet Nedeniyle Cinayet: Genç Tutuklandı

YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde tartıştığı husumetlisi Çağatay Akgün'ü (37) tabancayla vurarak öldüren Mehmet Emin T. (24), tutuklandı.

Olay, geçen cuma günü, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Mehmet Emin T. ile Çağatay Akgün cadde üzerinde karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Küfürleşmenin ardından Mehmet Emin T., yanında taşıdığı tabancayla Akgün'e ateş açtı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Çağatay Akgün'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli Mehmet Emin T. ise olay yerinden yaklaşık 100 metre uzaklıkta suç aleti tabanca ile birlikte polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin, poliste daha önceden de birçok suçtan dosyası bulunduğu öğrenildi. Mehmet Emin T. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi.