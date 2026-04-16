Yalova'da hayvan ölümleri iddialarına soruşturma

YALOVA'da hayvanseverlerin, Yalova Belediyesi Sokak Hayvanları Yaşam Merkezi'nde hayvan ölümleri yaşandığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından, Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'na hayvanseverler tarafından Yalova Belediyesi Sokak Hayvanları Yaşam Merkezi'nde köpek ölümleri olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Konuyla ilgili savcılık soruşturma başlatırken, İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri, barınakta çalışma gerçekleştirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

-Haber/Kamera: Zehra BAYKAL/YALOVA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı