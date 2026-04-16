Yalova'da hayvan ölümleri iddialarına soruşturma
Yalova Belediyesi Sokak Hayvanları Yaşam Merkezi’nde yaşanan hayvan ölümleri iddiaları üzerine hayvanseverler suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'na hayvanseverler tarafından Yalova Belediyesi Sokak Hayvanları Yaşam Merkezi'nde köpek ölümleri olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Konuyla ilgili savcılık soruşturma başlatırken, İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri, barınakta çalışma gerçekleştirdi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
-Haber/Kamera: Zehra BAYKAL/YALOVA