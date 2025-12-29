Yalova'da Hastaneye Getirilen Deaş'lılara Vatandaş Tepki Gösterdi
(YALOVA) - Yalova'da 3 polisin şehit düştüğü operasyonun ardından gözaltına alınan 5 DEAŞ'lı sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. DEAŞ'lıların hastaneye getirildiğini öğrenen yurttaşlar hastane önünde toplanarak terör örgütü üyelerine tepki gösterdi.
Yalova'nın Elmalık köyünde gece saat 02.00'de terör örgütü DEAŞ'ın hücre evine düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 3 polis şehit düştü, 8 polis ve bir bekçi yaralandı. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyuran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 5 DEAŞ'lının gözaltına alındığını açıklamıştı.
Gözaltına alınan terör örgütü üyeleri, sağlık kontrolü için çok sayıda polis eşliğinde hastaneye götürüldü. Şüphelilerin hastaneye getirildiğini öğrenen vatandaşlar hastane önüne toplandı.
DEAŞ'lılara, "Allah belanızı versin", "Allah'ınızdan bulun" şeklinde tepki gösteren vatandaşlar, polis tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.