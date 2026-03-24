Yalova'da gasbedildiğini iddia eden genç, polise şikayette bulundu

Yalova'da gasbedildiğini iddia eden genç, polise şikayette bulundu
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 18 yaşındaki İsa A, tanımadığı kişiler tarafından gasbedildiğini belirterek polis merkezine başvurdu. Olay, motosikletli bir kişinin kendisini ormanlık alana götürmesiyle başladı. İsa, burada 4 kişi tarafından saldırıya uğrayarak eşyalarının alındığını ifade etti.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde tanımadığı kişilerce gasbedildiğini öne süren genç, polis merkezine gelerek şikayetçi oldu.

Polis merkezi çıkışında gazetecilere açıklama yapan İsa A, (18), akşam saatlerinde yanına bir motosikletlinin yanaştığını söyledi.

Bu kişinin anahtarı kendisine doğru tuttuğunu ve bunu bıçak sandığını belirten İsa A, "Bana sadece motora binmem gerektiğini ve onunla gelmemi söyledi. Ben de korktuğum için, benden ve yaşça büyük olduğu için motorun arkasına binip de onunla birlikte gitmek zorunda kaldım." dedi.

İsa A, Kelebekçayırı mevkisindeki ormanlık alana gittiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"3 kişi de orada vardı. 3 kişiyle birlikte, o kişi motordan beni indirip üstümü, başımı yırttılar. Cüzdanımı, telefonumu aldılar, telefonumu kırdılar. Cüzdanımdan birkaç eşyamı aldılar. Ondan sonra beni yere yatırıp, üstüme gelip 'bir daha işte seni buralarda görmeyeceğiz' deyip eşyalarımı alıp kaçıştılar."

Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Onur Erdik
