Kaçırılıp ormanda 4 kişi tarafından dövüldü

Kaçırılıp ormanda 4 kişi tarafından dövüldü
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 18 yaşındaki İsa Aydınhan, motosikletli bir kişinin zorla araca bindirerek ormanda dört kişi tarafından darbedildi. Aydınhan, şüphelilerin kaçmadan önce eşyalarını gasbettiğini söyledi.

YALOVA'nın Çiftlikköy ilçesinde İsa Aydınhan (18), kaçırılıp, ormanda 4 kişi tarafından dövüldü. Şüpheliler kaçarken, Aydınhan, "Telefonumu kırdılar, cüzdanımdan bazı eşyalarımı aldılar. Sonra 'Seni buralarda görmeyeceğiz' diyerek kaçtılar" dedi.

Olay, 22 Mart'ta saat 20.30 sıralarında Çiftlikköy ilçesi Sahil Mahallesi Çiçekçi Sokak'ta meydana geldi. Evinden çıkan İsa Aydınhan, yanına yaklaşan kağıt toplayıcı motosikletli bir kişi tarafından durduruldu. Motosikletli, elindeki cismi Aydınhan'ın beline dayayıp zorla araca bindirdi. Korktuğu için motosiklete binmek zorunda kalan Aydınhan, Kelebekçayırı mevkisindeki ormana götürüldü. Burada 4 kişi tarafından darbedilen Aydınhan'ın eşyaları gasbedildi. Şüpheliler kaçarken, Aydınhan da yolda karşılaştığı kişinin yardımı için polis merkezine gitti.

Şikayet sonrası soruşturma başlatılırken, İsa Aydınhan, "Yanıma kağıt toplayıcı arabası olan biri geldi. Motordan inip elindeki cismi belime dayadı. Bıçak sandım, korktum. Motora binmemi söyledi. Yaşça da benden büyüktü. Bu yüzden mecburen bindim. Kaçmayı düşündüm ama motor hızlanınca inemedim. Ormanlık alanda 3 kişi daha vardı. Hep birlikte darbedip, üstümü yırttılar. Telefonumu kırdılar, cüzdanımdan bazı eşyalarımı aldılar. Sonra 'Seni buralarda görmeyeceğiz' diyerek kaçtılar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bahçeli'den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır

Parti grubunu ayağa kaldıran sözler! O ülkede rejim değişikliği istedi
İsrail basını: Mücteba Hamaney, ABD ile müzakere edilmesi talimatı verdi

Dünyanın beklediği haber! Bu iddia doğruysa büyük ses getirir
Kuyumcularda altın kalmadı! Dükkanın camına asılan yazı bomba

Kuyumcularda altın kalmadı! Cama asılan yazı bomba

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin'den İsrail'deki vatandaşlarına ''ülkeyi derhal terk edin'' çağrısı

Savaş devam ederken Çin'den dikkat çeken İsrail hamlesi
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş! Türkiye'nin kapısını çaldılar

İlk geri adım bakın kimden gelmiş! Türkiye'nin kapısını çaldılar
Hakan Çalhanoğlu'nun son durumu belli oldu

Beklenen oldu!

Görüntüler bugün Tel Aviv'den! Şehir mahşer yerine döndü

Tel Aviv değil, mahşer yeri
Çin'den İsrail'deki vatandaşlarına ''ülkeyi derhal terk edin'' çağrısı

Savaş devam ederken Çin'den dikkat çeken İsrail hamlesi
OnlyFans modelinden olay açıklamalar: Gyökeres bana 4,5 milyon dolar harcadı

OnlyFans modeli yıldız ismi fena ifşaladı: Bana...
Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar

Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar